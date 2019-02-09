«Ахмат» в контрольном матче уступил корейскому клубу «Сувон Самсунг Блюуингз»

«Ахмат» на сборах в Турции провёл товарищеский матч с корейским клубом «Сувон Самсунг Блюуингз». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу азиатских футболистов. В составе «Ахмата» единственный мяч забил Беким Балай. На последних минутах Милад Мохаммади забил второй мяч, но он не был засчитан.

10 февраля грозненцы проведут заключительный контрольный матч на вторых сборах. После этого команда получит три выходных дня, а затем вновь вернётся в Турцию.

Контрольный матч. Турция

«Ахмат» — «Сувон Самсунг Блюуингз» (Южная Коря) — 1:2 (0:2)

Гол: Балай, 69.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Раванелли, 33, Плиев, 68), Родолфо (Семенов, 46), Харин (Мохаммади, 55), Четвергов (Плиев, 68), Мусалов, Х.Кадыров, Иванов (Швец, 33, Сильва, 68), Садулаев, Мбенг (Балай, 46), Митришев.