Касильяс: думаю, мы ещё не готовы к матчу «Реал» — «Барселона» в финале ЛЧ

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, что для него значило противостояние «Реала» и «Барселоны», когда он выступал за мадридский клуб.

«В испанских «класико» ты взрослеешь как игрок. Это самое яростное соперничество на Земле. Конечно, в мире много дерби, но в матчах Мадрида с Барселоной всё на самом высоком уровне, какой только может быть. Потому что последние годы за эти два клуба выступают лучшие футболисты мира.

Пока не удалось посмотреть на финал Лиги чемпионов «Реал» — «Барселона». Думаю, мы ещё не готовы. Мы видели нечто подобное в других турнирах, в том же Кубке Либертадорес. Но финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Барселоной» — это была бы жесть.

Финал «Реал» — «Атлетико» уже был. Могу представить себе «классико» в финале, это было бы жёстко. Уверен, рано или поздно мы это увидим», — цитирует Касильяса сайт УЕФА.