Гол на 95-й минуте принёс «Эспаньолу» победу в матче с «Райо Вальекано»

В матче 23-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Райо Вальекано». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал защитник «Райо Вальекано» Абдулайе Ба, отличившийся на 33-й минуте после передачи нападающего Адриана Эмбарбы. В середине второго тайма форвард «Эспаньола» Борха Иглесиас сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу каталонской команде принёс хавбек Серхи Дардер, забив на 95-й минуте, голевой пас отдал защитник Роберто Росалес.

«Эспаньол», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» (23) — 18-е.

Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».