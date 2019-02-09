Каземиро: контакт с Моратой был, но я не считаю, что это пенальти

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу над «Атлетико» в матче 23-го тура Примеры (3:1). Каземиро стал автором первого гола, а во второй половине встречи после контакта с бразильским полузащитником в штрафной «Реала» упал форвард «Атлетико» Альваро Мората, но судья фол не зафиксировал.

«В эпизоде с голом я знал, что мяч прилетит ко мне. Мы уже разыгрывали так угловые раньше. Я видел, что четверо игроков «Атлетико» прыгали вместе с Серхио Рамосом. Использовал ту ситуацию в свою пользу и забил.

Падение Мораты? Да, там был контакт, но я считаю, что за такое не ставят пенальти. Для таких моментов есть судья и видеоповтор», — цитирует Каземиро Marca.

«Реал» после этой победы набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» с 44 очками занимает третье место. Лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», этот матч состоится завтра, 10 февраля.