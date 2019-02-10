Тедеско: «Шальке» был слишком пассивен и играл с опаской в матче с «Баварией»

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (1:3).

«В целом мы потерпели заслуженное поражение. Считаю, что в первую очередь мы с самого начала не смогли хорошо войти в игру. Мы были слишком пассивны. В перерыве мы договорились, что постараемся прибавить, но в итоге в середине нашего лучшего отрезка мы пропустили снова. К сожалению, мы играли с опаской. Если хочешь зацепиться за очки в Мюнхене, то должен обороняться не только у своих ворот, но и впереди. Нам это не удалось», — приводит слова специалиста пресс-служба «Баварии».

«Бавария», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Нико Ковача от лидирующей «Боруссии» Д, которая вчера, 9 февраля, на своём поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), сократилось до 5 очков.