Сарри: сейчас «Манчестер Сити» — лучшая команда в Европе

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от выездного матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«Сейчас «Манчестер Сити» является лучшей командой в Европе. Хосеп Гвардиола проводит третий сезон в Премьер-лиге. Нам нужно попытаться сократить отставание.

Гвардиола считает, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне? Не согласен с этим. Мы способны побороться за попадание в топ-4, но не больше. Конечно, мы можем выиграть что-то, но в чемпионате борьба идёт между «Сити» и «Ливерпулем».

В матче с «Манчестером» нам нужно очень хорошо действовать в обороне и играть быстро, когда будем забирать мяч. Соперник умеет прессинговать. Если у нас это получится, думаю, мы сможем найти свободные зоны, но будет трудно», — приводит слова Сарри Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» пройдёт сегодня, 10 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнётся в 19:00 мск.