Ломовицкий: крышу от большой зарплаты мне точно не снесёт

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий не считает, что большая зарплата в московском клубе окажет на него негативное влияние.

«Думаю, крышу от большой зарплаты мне не снесёт. Даже не думаю, а точно. Рядом есть родные и близкие, которые предупредят и одёрнут в нужный момент», — сказал Ломовицкий в интервью «Матч ТВ».

Хавбек также поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Вообще не думал о том, что выхожу на поле исключительно благодаря лимиту. Иной раз прикидываешь состав на матч и понимаешь: шанс сыграть у тебя по лимитным соображениям выше. Но ни планировать, ни разыгрывать эту карту невозможно. Просто работаешь на максимуме и ждёшь, что окажут доверие.

Лимит вообще не для того введён, чтобы нас развратить. Отменят — будем конкурировать. Важно лишь, чтобы у сборной не было проблем. Ради неё, как понимаю, лимит и придуман. Последствия его отмены предугадать невозможно», — сказал Александр.

Ломовицкий выступает за основную команду красно-белых с лета 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний полузащитник принял участие в 9 встречах (6 — в стартовом составе).

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.