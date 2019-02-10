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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Монпелье»

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Монпелье»
Футбол / Франция

«Монако» объявил стартовый состав команды на матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Встреча команд состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Головин, Фабрегас, Лопеш, Фалькао, Мартинш.

«Монпелье» набрал 36 очков в 22 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (18) располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 59 очков в 22 матчах чемпионата Франции.

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