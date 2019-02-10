Сульшер: Кавани — настоящий викинг, Мбаппе быстр, как молния

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«ПСЖ» — один из сильнейших соперников, который мог нам достаться. Но мы ждём эти матчи. Их атакующая линия, наверное, самая сильная за пределами Манчестера. В каждой линии у «ПСЖ» игроки топ-уровня. Все футболисты фантастические.

Тухель — отличный тактик. Он может менять схемы, поэтому невозможно подготовиться к какой-то одной тактике. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, сыграть в свой футбол. Если нам удастся сделать это, то мы сможем дать хороший бой.

Кавани похож на настоящего викинга, которых можно увидеть в фильмах. Мбаппе — невероятно быстрый игрок, как молния. Также есть Неймар, отличный завершитель атак. Но и у нас есть три отличных форварда», — приводит слова Сульшера пресс-служба «МЮ».