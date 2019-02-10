Сульшер: болельщики и игроки «МЮ» очень хотели увидеть Неймара на поле

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский специалист сожалеет, что форвард парижан Неймар из-за травмы не сможет принять участия в матче.



«Неймар — отличный футболист. Нашим болельщикам очень хотелось увидеть его на поле, а футболисты хотели сыграть с ним. Есть одна вещь, о которой я помню, — игра против лучших игроков: Зидана, Роналдо, Фигу, Мальдини. Таких моментов ждёшь с нетерпением, чтобы проверить свои силы в борьбе с лучшими.



Уверен, моя команда хотела сыграть с Неймаром. К сожалению, его не будет, но не стоит забывать о Килиане Мбаппе, Ди Марии и других футболистах. „ПСЖ“ — очень хорошая команда, они сделают всё возможное, чтобы обыграть нас», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

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