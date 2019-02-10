Иско может пропустить матч Лиги чемпионов с «Аяксом»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» из-за травмы. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, футболист прошёл медицинское обследование, которое выявило у него травму спины. Это повреждение хавбек получил в пятницу, на последней тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (3:1).

Ранее сообщалось, что между Иско и главным тренером «Реала» Сантьяго Солари существует конфликт, из-за которого игрок не часто выходит на поле.

В нынешнем сезоне 26-летний Иско принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Матч «Аякс» — «Реал» пройдёт в Амстердаме 13 февраля.