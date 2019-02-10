Каррагер: это позор, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера «Челси» Маурицио Сарри в концовке матча 26-го тура с «Манчестер Сити». Действующие чемпионы Англии забили в ворота соперника четыре мяча уже в первом тайме (игра продолжается).

«Это позор. Ужасная игра. Маурицио Сарри превратил «Челси» в «Арсенал» — команду, которую большие команды у себя дома громили в последние семь-восемь лет.

Про «Челси» раньше нельзя было такое сказать, но сейчас команда очень слаба. Мы видим действительно слабую команду», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

В нынешнем сезоне «Челси» уже проигрывал в гостях с крупным счётом. Ранее лондонцы были разгромлены «Борнмутом» со счётом 4:0 в матче 24-го тура.