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«Манчестер Сити» — «Челси»: хозяева громят соперника в середине 1-го тайма — 4:0

«Манчестер Сити» — «Челси»: хозяева громят соперника в середине 1-го тайма — 4:0
Футбол / Англия

«Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги громит «Челси». Действующие чемпионы Англии за 25 минут забили в ворота соперника четыре мяча.

Счёт на четвёртой минуте открыл Рахим Стерлинг, поразивший ворота лондонцев с близкого расстояния. Затем на 13-й минуте Серхио Агуэро с дальней дистанции великолепным ударом отправил мяч в девятку ворот Аррисабалаги. Ещё через шесть минут аргентинский форвард оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Росса Баркли. На 25-й минуте Илкай Гюндоган в ходе затяжной атаки хозяев точно пробил от линии штрафной.

«Манчестер Сити» после 26 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка. «Ливерпуль» лидирует с 65 очками. «Челси» с 50 очками находится на пятом месте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
4 : 0
Челси
Лондон
1:0 – Стерлинг – 4, 2:0 – Агуэро – 13, 3:0 – Агуэро – 19, 4:0 – Гюндоган – 25
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