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У Головина сильный ушиб голеностопа, сроки восстановления пока неизвестны

Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images
У Головина сильный ушиб голеностопа, сроки восстановления пока неизвестны
Футбол / Франция

Как стало известно «Чемпионату», у полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина сильный ушиб голеностопа. Сроки восстановления пока неизвестны. Завтра футболисту предстоит обследование.

Россиянин получил повреждение во время сегодняшнего гостевого матча с «Монпелье» в чемпионате Франции результате фола со стороны соперника и был заменён на 68-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский полузащитник Адриен Силва. Матч закончился со счётом 2:2.

22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Головин получил травму в матче Лиги 1 с «Монпелье»
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