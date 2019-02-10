У Головина сильный ушиб голеностопа, сроки восстановления пока неизвестны

Как стало известно «Чемпионату», у полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина сильный ушиб голеностопа. Сроки восстановления пока неизвестны. Завтра футболисту предстоит обследование.

Россиянин получил повреждение во время сегодняшнего гостевого матча с «Монпелье» в чемпионате Франции результате фола со стороны соперника и был заменён на 68-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский полузащитник Адриен Силва. Матч закончился со счётом 2:2.



22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.