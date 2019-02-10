Головин получил травму в матче Лиги 1 с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (счёт 1:1, идёт второй тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россиянин получил повреждение в результате фола со стороны соперника и был заменён на 68-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский полузащитник Адриен Силва.

В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы, а также сроки его восстановления.

22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.