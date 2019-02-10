Почеттино: иногда побеждаешь, даже не демонстрируя лучшую игру

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Отношение к матчу со стороны игроков было фантастическим. Иногда побеждаешь, даже не демонстрируя лучшую игру. Сегодня матч был равным, но я думаю, что победа была справедливой. Я очень счастлив. Хочу поздравить игроков. Учитывая все обстоятельства и ход игры, важно отдать им должное. Я горжусь ими.

Отбитый пенальти? Льорис — один из лучших голкиперов в мире, он обладает колоссальным опытом, уже очень долго играет за «Тоттенхэм». Думаю, он демонстрирует свою ценность. В решающие моменты, как сегодня, он здорово помогает. Сегодня Льорис помог завоевать три очка», — цитирует Почеттино пресс-служба «Тоттенхэма».