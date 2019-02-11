Ал. Миранчук: «Хёугесунн» играл в жёсткий футбол, но тем лучше для нас

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в товарищеском матче с норвежским клубом «Хёугесунн». Встреча, проходившая в Марбелье, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 3:1.

«Знали, что соперник играет в жёсткий оборонительный футбол. Хорошая команда, тем лучше для нас. Нужно выдерживать напряжённую борьбу. Ребята молодцы. Кто забил и кто отдал, неважно. Это обычные игровые моменты», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

«Хёугесунн» выступает в Элитесериен, высшей лиге чемпионата Норвегии по футболу. В прошлом сезоне «Хёугесунн» занял четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» до окончания сборов также планирует сыграть с норвежским клубом «Викинг».