Панов: «Зениту» надо постараться выдержать первые 20 минут в игре с «Фенербахче»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором петербургский клуб завтра, 12 февраля, сыграет с «Фенербахче».

«Сейчас «Фенербахче» играет без перерыва. У них есть игровой тонус. «Зенит» менее подготовлен с этой точки зрения. Турки собрали хороших футболистов атакующего плана. Когда они играют у себя дома, их непросто сдерживать. Хозяева поля будут с первых минут осаждать ворота, они будут стремиться сломить «Зенит», не позволить сыграть питерцам в контратакующий футбол. «Зениту» надо постараться выдержать первые 20 минут. Для этого надо быть физически готовыми, потому что темп будет приличным.

Следует попытаться за счёт тех наигранных связей, которые готовились на сборах, сбивать натиск турок за счёт удержания мяча, коротких передач, прессинга — тогда вариант того, что «Зенит» не проиграет, возрастёт. Будет непростая игра, хоть турки и идут на 13-м месте, но это Лига Европы, и положение в чемпионате не имеет значения", — цитирует Панова «Спорт уик-энд».