Защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что в начале сезона команда была посмешищем

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал об изменении отношения к команде со стороны соперников после прихода на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, который в середине декабря сменил покинувшего клуб Жозе Моуринью.



«Теперь все относятся к нам серьёзно. В начале сезона мы были посмешищем, но сейчас это определённо не так. И мы доказали это в последних 10 или 12 матчах. Мы прогрессируем и продолжаем становиться только лучше», — приводит слова Джонса Manchester Evening News.



«Манчестер Юнайтед» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 51 очко. С момента прихода Сульшера на пост наставника «красные дьяволы» одержали восемь побед в девяти матчах чемпионата, один раз сыграв вничью.

Для Сульшера «МЮ» — работа мечты. Он даже не отдыхает Сульшер не только расслабил игроков. Он вернул помощника Фергюсона и принял несколько сложных решений.