Для Сульшера «МЮ» — работа мечты. Он даже не отдыхает

Уле-Гуннар Сульшер был назначен временным тренером «Манчестер Юнайтед», потому что у клуба не было проработанного плана на случай увольнения Жозе Моуринью. Расчёт был на то, что легенда встряхнёт игроков и независимо от результатов доработает до конца сезона. А потом уйдёт. Но результаты и игра команды с тех пор так изменились, что теперь руководству приходится всерьёз рассматривать норвежца в качестве постоянного тренера.

Об этом на днях сказал Гари Невилл в эфире Sky Sports: «Полтора месяца назад «МЮ» прочёсывал Европу, чтобы договориться с кем-то из тренеров с мировым именем. Руководство должно продолжить эту работу, потому что никто не знает, что случится в будущем. Но проигнорировать кандидатуру Сульшера будет трудно. Его поддерживают болельщики и команда. И он уже добивается результатов. Если он продолжит в том же духе, это станет настоящей дилеммой для руководства». А в другом популярном спортивном издании, FourFourtwo, вышел материал с провокационным заголовком: «Что, если Сульшер работает в «МЮ» слишком хорошо?». Смысл в том, что его успех может помешать «МЮ» сделать выбор в пользу топ-тренера.

«Любой бы сделал то же самое». У Сульшера 7 побед подряд, но есть недовольные Что говорят об «МЮ» английские журналисты и экс-футболисты.

Можно по-разному оценивать перспективы легенды «МЮ» у руля клуба, но одно ясно: в первые месяцы работы он превосходит ожидания. В 10 матчах у него девять побед и одна ничья. Он реанимировал Поля Погба: француз забил шесть голов и отдал пять голевых передач в восьми матчах с новым тренером. С тех пор как Сульшер возглавил «МЮ», клуб набрал больше всех очков в АПЛ. Как Сульшер это делает?

Работа без перерыва

На матче «ПСЖ» с «Лионом» в чемпионате Франции на трибуне камеры выхватили тренера «Манчестер Юнайтед». В принципе, ничего особенного: тренеры часто приезжают на матчи серьёзных соперников, чтобы лично проследить за их игрой.

Но этот случай особенный: матч «ПСЖ» начался через четыре часа после финального свистка в игре «Манчестер Юнайтед» и «Лестера». Явно неподходящий момент, чтобы мотаться во Францию. Но Сульшер как-то успел, хотя для этого ему даже пришлось начать обязательную по контракту с лигой послематчевую пресс-конференцию раньше положенного времени. Зато он успел, а в комментариях к фото болельщики не скрывают удивления: он что, телепортировался?

В момент, когда другие тренеры заканчивают с работой до завтра, Сульшер идёт на вторую смену. Другой пример: на рождественской вечеринке «МЮ» его вообще не должно было быть. Но Сульшер подготовил речь и устроил команде сюрприз: рассказал, что хочет помочь им получать удовольствие от работы.

С таким отношением можно и сгореть, но ведь планы тренера на вечер не помешали команде одержать трудную победу в гостях у «Лестера», а самому тренеру – сохранить полную сосредоточенность на игре, в том числе защитить счёт поздней заменой нападающего на защитника. А главное, что в Лион норвежец поехал не один. Он взял с собой Майка Фелана. О Фелане нужно сказать отдельно.

Правильные люди рядом

Фелан много лет был помощником сэра Алекса Фергюсона. С 2008 года до конца работы шотландца в Манчестере Фелан выполнял для него кучу поручений, от просмотра потенциальных новичков, до анализа игры соперников. Роль тренера-аналитика очень важна, но Майк перерос и её, регулярно проводя тренировки «МЮ» вместо Фергюсона.

Сульшер изменил в «Манчестер Юнайтед» всё. Но у него легендарный помощник Майк Фелан фактически тренировал клуб в середине нулевых вместо Фергюсона.

С приходом Дэвида Мойеса Фелан покинул клуб, а с приходом Уле-Гуннара – вернулся. И выполняет ту же роль: анализираует соперников и помогает проводить тренировки. В интервью клубному каналу Фелан сказал, что сейчас работа напоминает ему времена Фергюсона. «Всё работает, у нас есть обратная связь. Уле руководит процессом, а я слежу за тем, чтобы команда придерживалась традиций «Манчестер Юнайтед».

Вот это следование традиций – ключевой момент. Во-первых, Фелан привык проводить тренировки. Во-вторых, он свой – для тех же Эшли Янга, Давида Де Хеа, но и для прочих сотрудников клуба. В-третьих, его роль в успехах «Юнайтед» подчёркивал и сам Фергюсон – так что Сульшер получил не просто человека, которому можно доверять, а ценного помощника с прекрасным знанием футбола и опытом работы на топ-уровне.

Сульшер вернул Фелана, но не стал убирать Майкла Кэррика. Кэррик успел поиграть в команде вместе с Сульшером и пять лет провёл под руководством Фелана. Они отлично знают друг друга, и отношения у всех отличные. После зимних сборов Кэррик сказал, что учится на работе и отметил, что с приходом Фелана рабочий процесс стабилизировался, стал более комфортным. Но, конечно, дело не только в помощниках.

Сульшер – мотиватор

В первый день в клубе Сульшер поговорил со всеми – не с футболистами, а с сотрудниками базы, поварами и водителем автобуса. И подарил шоколадку секретарше базы, которая работала там, когда он играл за «Юнайтед».

Но и с игроками он поговорил тоже. И действительно расслабил их и помог получать удовольствие от работы. За полтора месяца об этом сказали Рэшфорд, Матич, Погба, Лингард, Шоу, Джонс, Лукаку. То есть даже игроки, которые пользовались доверием Моуринью. Лукаку, который при новом тренере регулярно оказывается в запасе, говорит: «Всем нравится, какой футбол ставит Сульшер. Мне, как нападающему, он тоже по душе. Сульшер очень помогает нам на тренировках. Он очень хороший тренер. Когда мы впервые встретились, он уже знал, как я играю. Я был очень удивлён. Работать с ним – удовольствие. Он объяснил, что я должен быть готов выходить на поле по ходу игры».

Эти слова дорогого форварда, которого Сульшер убрал в запас, многого стоят. Они показывают, что новый тренер не только улыбается и нравится игрокам и болельщикам, но и способен принимать жёсткие решения. Реакция Лукаку на уменьшение игрового времени – образцовая. За время в «МЮ» Сульшер принял уже несколько кадровых решений, о которых не особенно говорят, но которые говорят сами за себя. Дармиан, Янг, Фред, Мактоминай, Рохо перестали играть. Феллайни продан в Китай.

Сульшер прервал 8-матчевую победную серию. Но «МЮ» повторил чудо 1999 года Манкунианцы вытащили безнадёжный матч.

В материале The Telegraph приведён эпизод из матча с «Редингом». «МЮ» выигрывал к перерыву 2:0, но Сульшеру не понравилось, что команда расслабилась. И он орал на игроков все 15 минут. Журналист рассказал об этом эпизоде, ссылаясь на собственный источник в команде. Это контрастирует с тем, какое впечатление производит улыбчивый норвежец на публике, но и Лингард как-то сказал, что «с новым тренером мы не только шутим, но и тяжело работаем. Тренер знает, чего хочет, и многого от нас требует. Он говорит в лицо, когда ему что-то не нравится».

Игроки говорят, что «МЮ» стал больше играть в атаку, но, когда нужно, команда готова терпеть и отбиваться ради результата. Последние минуты матча с «Лестером»: «МЮ» стоит в защите, тренер выпускает Джонса вместо Лингарда – всё ради результата. И в сумме все перечисленные усилия пока действительно дают результат.