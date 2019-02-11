Агент: думаю, что сделка по переходу Акуньи в «Зенит» мертва

Пабло Дель Рио, агент защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщил, что переход его клиента в «Зенит» маловероятен.
«Думаю, что сделка по переходу Акуньи в „Зенит“ мертва. Питерский клуб не реактивировал своё предложение», — сказал Дель Рио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в СМИ сообщалось, что португальский клуб отказался отпускать 27-летнего футболиста, за которого вели борьбу «Бока Хуниорс» и «Зенит». Аргентинцы предлагали за Акунью € 15 млн, сине-бело-голубые – € 16 млн, однако «Спортинг» решил отложить вопрос о продаже игрока до лета.
Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.
СМИ: Акунья останется в «Спортинге», «Зенит» вышел из переговоров по игроку