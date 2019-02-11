В «Витессе» провели экстренное совещание со Слуцким из-за плохих результатов

Руководство «Витесса» провело экстренное совещание с главным тренером — россиянином Леонидом Слуцким по поводу неудачных результатов команды. Об этом сообщает AD.
По данным источника, встреча Слуцкого и руководства для обсуждения игры команды была запланирована некоторое время назад, но из-за последних результатов совещание стало экстренным и прошло в ином ключе.
Претензии к Слуцкому выражаются не только по поводу результатов. Руководство и фанаты также недовольны оборонительным стилем игры команды.
В последних трёх матчах голландского чемпионата «Витесс» набрал всего одно очко, а также вылетел из Кубка Нидерландов.
После 21 тура «Витесс», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии. Следующий матч клуб проведёт 16 февраля на своём поле с «Виллем II».