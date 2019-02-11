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Андрей Тихонов пополнил состав сборной России на Кубке Легенд—2019

Андрей Тихонов пополнил состав сборной России на Кубке Легенд—2019
Футбол / Прочие турниры

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Андрей Тихонов включён в состав сборной России на ежегодный турнир «Кубок Легенд имени Константина Ерёменко».

Ранее организаторы турнира объявили, что в состав сборной России вошли следующие футболисты: вратарь Александр Филимонов; защитники Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун и Олег Корнаухов; полузащитники Евгений Алдонин, Роман Широков, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Зырянов и Андрей Каряка; нападающие Роман Павлюченко и Андрей Аршавин.

Напомним, последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов». 48-летний тренер покинул пост главного тренера в октябре прошлого года.

Кубок Легенд—2019 пройдёт 23 и 24 февраля на малой спортивной арене «Лужники». В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Испании, Нидерландов и международная сборная звёзд футбола.

На Кубке Легенд — 2019 сыграют Нуну Гомеш, Паулета, Павлюченко и Аршавин
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