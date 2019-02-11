Азмун может дебютировать в составе «Зенита» в матче Лиги Европы с «Фенербахче»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» рассказал о состоянии новичка команды Сердара Азмуна.



«Согласен, что ему нужно было дать отдых после Кубка Азии. Он долго был на сборах, провёл много матчей. Мы постарались предоставить ему максимальное время, после чего он приехал. Шансы, что он выйдет, есть, а окончательное решение примем завтра. Какое-то время он, думаю, сыграть сможет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Напомним, 24-летний Азмун перешёл в «Зенит» из казанского «Рубина» в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Азмун забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах.

Семак: «Зенит» отдаст все силы, чтобы сыграть хорошо с «Фенербахче»