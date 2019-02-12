Боккетти: Якин — не уровень «Спартака», при нём была самая слабая команда

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что бывший главный тренер красно-белых Мурат Якин не соответствовал уровню клуба.



«Самый нелюбимый тренер «Спартака»? Якин. Я вернулся после травмы колена, вроде восстановился, но сустав ещё чувствовал себя не так, как раньше. Мне очень нужно было доверие, но Якин вообще со мной не общался, не замечал. Иногда казалось, что ему вообще всё равно, что происходит вокруг.



Самый слабый «Спартак» был при Якине. Но виноваты не только игроки, но и тренер, в этом точно его заслуга. Да и где все эти годы Якин? Мне кажется, он не соответствовал уровню «Спартака», — сказал Боккетти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.



Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России.

Боккетти: кажется, в России правда любят Путина. Он — настоящий президент Главный итальянец в российском футболе.