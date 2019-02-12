Марсело: после ухода из «Реала» Касильяса и Роналду было грустно

Защитник «Реала» Марсело рассказал, что после того, как мадридский клуб покинули Икер Касильяс и Криштиану Роналду, ему стало не с кем поговорить в раздевалке.



«У меня были отличные отношения с Криштиану и его семьёй. Я играл с ним девять лет, и понятно, что мне грустно после его ухода. То же самое было и с Касильясом, который сидел в раздевалке рядом со мной. Я постоянно интересовался, как у него дела. Сейчас рядом со мной никого. Напротив сидит Гарет Бэйл, но он не говорит по-испански, только по-английски, мы общаемся жестами», — цитирует Марсело Bleacher Report.

Ранее появилась информация, что Роналду, который перешёл в стан туринцев минувшим летом, пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус». У футболистов сохранились дружеские отношения, и они часто общаются.