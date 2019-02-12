«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в белой форме

Футболисты «Зенита» в выездном матче с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы выйдут на поле в белой форме, хозяева сыграют в жёлто-синих цветах. Об этом сообщил официальный сайт петербургской команды. Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится в Стамбуле сегодня, 12 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.



Встречу команд обслужит французская бригада арбитров во главе с Рюдди Буке. В качестве ассистентов главного судьи выступят Гийом Дебар, Жюльен Паселли, Амори Дельрю и Жером Мигельгорри. Резервный судья — Сириль Мюнье. Ранее петербургский клуб провёл 8 матчей, в которых работали судьи из Франции. «Зенит» одержал 6 побед и потерпел 2 поражения.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» и «Фенербахче» проведут 21 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.