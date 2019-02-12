Семак встретился с Луческу перед матчем «Зенита» с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с бывшим наставником сине-бело-голубых Мирчей Луческу в преддверии матча с «Фенербахче» в первом раунде 1/16 финала Лиги Европы.



Румынский специалист, возглавлявший российскую команду в сезоне-2016/17, навестил представителей петербургского клуба и сфотографировался с Семаком. Фото двух тренеров можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».

Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится сегодня, 12 февраля, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит в стречу французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В роли его ассистентов выступят Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери – Сириль Муньйе.