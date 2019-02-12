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Семак встретился с Луческу перед матчем «Зенита» с «Фенербахче»

Семак встретился с Луческу перед матчем «Зенита» с «Фенербахче»
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак встретился с бывшим наставником сине-бело-голубых Мирчей Луческу в преддверии матча с «Фенербахче» в первом раунде 1/16 финала Лиги Европы.

Румынский специалист, возглавлявший российскую команду в сезоне-2016/17, навестил представителей петербургского клуба и сфотографировался с Семаком. Фото двух тренеров можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».

Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится сегодня, 12 февраля, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит в стречу французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В роли его ассистентов выступят Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери – Сириль Муньйе.

На матче «Фенербахче» — «Зенит» ожидается до 35 тыс. зрителей
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