«Спартак» огласил стартовый состав на товарищеский матч со словенской командой

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на товарищеский матч со словенским клубом «Мура 05» из города Мурска-Собота.



Состав «Спартака»: Александр Максименко, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Луис Адриано, Педро Роша.



В настоящее время красно-белые проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. Ранее подопечные Олега Кононова сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а позже провели товарищеский матч с казахстанским «Актобе» (2:2) и «Слованом» (1:3).



После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».

«Спартак» — «Мура 05»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 февраля в 15:00