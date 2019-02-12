Многолетний помощник Луческу: сборная Турции — не последняя команда Мирчи

Александр Спиридон, многолетний ассистент Мирчи Луческу в «Шахтёре» и «Зените», который ныне возглавляет сборную Молдовы, рассказал о планах 73-летнего румынского специалиста.

«Буквально вчера с ним разговаривали. Сейчас он возьмёт маленькую паузу, но уже вскоре, думаю, всплывёт в какой-то команде. Скорее всего, клубной. В какой стране, не знаю. Но сборная Турции – не последняя команда в карьере Луческу. Россия, Украина? Всё возможно. Даже сейчас, зимой, такие варианты проговаривались», — сказал Спиридон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Луческу ранее также работал в таких командах, как «Корвинул», «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Рапид», «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ» и другие.