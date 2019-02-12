Гончаренко: если мои слова не доходят, могу отправить футболиста с тренировки

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о требованиях к футболистам во время тренировочного процесса.



«Особенно важно, когда отрабатываются какие-то тактические элементы. Футболисты понимают, что это надо, но когда начинаешь говорить о тактике без игровой ситуации, им становится скучно. И если футболист где-то невнимателен, не слушает или повторяет одни и те же ошибки, тогда, что называется, берегись. Если даже мои слова не дойдут – а они могут в разной форме быть – я просто могу отправить футболиста с тренировки и поставить на его место кого-то другого. Это сразу остальных мотивирует.



В тактических элементах должна быть стопроцентная концентрация. Если мы говорим о каком-то квадрате, то тут тоже нужно разделять хорошее настроение и развлечение. Если футболист начинает развлекаться, это никакому тренеру не понравится. Всё должно быть в удовольствие, но не должно быть развлечения на футбольном поле», — сказал Гончаренко в эфире канала «Россия 24».

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