Гол Ананидзе помог «Крыльям Советов» разгромить казахстанский «Кайсар»

Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в турецком городе Белеке. Сегодня, 12 февраля, самарская команда провела товарищеский матч с казахстанским «Кайсаром». Встреча команд завершилась победой команды Миодрага Божовича со счётом 3:0.



На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников. Через минуту второй мяч в ворота казахстанской команды отправил полузащитник Джано Ананидзе. Этот гол стал первым для грузинского футболиста в составе «Крыльев Советов». Третий гол забил полузащитник самарцев Паул Антон.



Самарские «Крылья Советов» после 16 сыгранных матчей занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 13-е место, набрав 17 очков.

Божович: хочу, чтобы «Крылья Советов» играли повеселее