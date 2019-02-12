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Гол Ананидзе помог «Крыльям Советов» разгромить казахстанский «Кайсар»

Гол Ананидзе помог «Крыльям Советов» разгромить казахстанский «Кайсар»
Футбол / РПЛ

Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в турецком городе Белеке. Сегодня, 12 февраля, самарская команда провела товарищеский матч с казахстанским «Кайсаром». Встреча команд завершилась победой команды Миодрага Божовича со счётом 3:0.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников. Через минуту второй мяч в ворота казахстанской команды отправил полузащитник Джано Ананидзе. Этот гол стал первым для грузинского футболиста в составе «Крыльев Советов». Третий гол забил полузащитник самарцев Паул Антон.

Самарские «Крылья Советов» после 16 сыгранных матчей занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 13-е место, набрав 17 очков.

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