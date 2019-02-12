Букмекеры повысили коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»

В день возвращения Лиги чемпионов после зимнего перерыва в центральном матче сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Игра состоится на «Олд Траффорд» и начнётся в 23:00 мск.



«МЮ» набрал великолепную форму, победив в 11 матчах и один раз сыграв вничью. При Сульшере команда уже добралась до первой четвёрки АПЛ и вышла в 1/8 финала Кубка Англии. У «ПСЖ» же вообще нет соперников во Франции — команда обеспечила себе отрыв в 10 очков с двумя матчами в запасе.



Букмекеры оценивают вероятность победы «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 2.25. Менее вероятна победа парижан — коэффициент на такой исход составляет 3.20. Букмекер bwin предлагает игрокам повышенные коэффициенты на данный матч. Сделать ставку на то, что первый гол в матче забьёт Маркус Рашфорд, можно по коэффициенту 7.50. Поставить на победу «ПСЖ» и тотал больше 3,5 мячей в матче можно по коэффициенту 9.00. Стоит отметить, что у компании действует страховка для новых клиентов в рамках специальной акции. Проигрыши по первым ставкам будут возвращены в том случае, если первые пари не сыграют.



«ПСЖ» в последний раз обыгрывал на выезде команду из Англии в 2016 году. Речь идёт о «Челси». Причём это единственная в истории гостевая победа парижан во встречах с английскими клубами.



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