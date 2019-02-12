На Кубке Легенд—2019 Россия сыграет в группе с Нидерландами и сборной звёзд

Состоялась жеребьёвка группового этапа футбольного Кубка Легенд—2019. Согласно её итогам, в группу «А» попали сборные Португалии, Германии и Испании, а в группу «Б» – команда России, Нидерландов и Международная сборная звёзд футбола.



Также определено расписание матчей первого игрового дня, 23 февраля. В 12:00 откроет турнир игра Португалия – Германия, в 13:00 сыграют Россия – Нидерланды, в 15:00, после церемонии открытия, Испания и Португалия, в 16:00 – Россия и сборная звёзд, в 17:00 – Германия – Испания, в 18:00 – Нидерланды и сборная звёзд.



В составе сборной Нидерландов среди прочих сыграют экс-форвард «Аякса», «Реала», «Гамбурга» и «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Ваарт, бывший полузащитник «Спартака» Деми де Зеув и нападающий Пьер ван Хойдонк. За сборную звёзд сыграют Стипе Плетикоса, Андрей Воронин, Йорн Арне Риисе, Джибриль Сиссе, Хамит Алтынтоп, Яри Литманен, Атониос Никополидис и другие известные футболисты.



Кубок Легенд—2019 пройдёт в Москве на МСА «Лужники» 23 и 24 февраля. Сборная России – 10-кратный победитель турнира.

Андрей Тихонов пополнил состав сборной России на Кубке Легенд—2019