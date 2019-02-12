Фавр: «Тоттенхэм» занимает третье место в АПЛ, и это говорит о многом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур», который состоится завтра, 13 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы концентрируемся на завтрашней игре, а затем на матчах Бундеслиги. «Тоттенхэм Хотспур» сыграет без Кейна и Алли, но у нас тоже есть потери. Не будем говорить об игроках, которые недоступны.

Мы позитивно настраиваемся на матч. «Тоттенхэм Хотспур» занимает третье место в чемпионате Англии, и это говорит о многом. Нам будет тяжело», — приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 23:00 мск.