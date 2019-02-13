Ракицкий: кроме гола, «Фенербахче» ничего не создал

Украинский защитник санкт-петербурского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским «Фенербахче» (0:1).

«Мы разобрали соперника перед матчем и знали, что стандарты — их сильная сторона. Но видите, что они забили именно после углового. Неразбериха была в нашей штрафной, пропустили… Больше они ничего не создали, это был их единственный момент.



Чувствовали ли какую-то скованность в начале матча? Во-первых, они играли дома, бежали вперёд. Наша задача была — играть спокойно, контролировать ход матча. Первые десять минут и прессинг такой был… Потом уже успокоились», — цитирует Ракицкого пресс-служба «Зенита» со ссылкой на «Матч Премьер».