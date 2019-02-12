Семак: до матча выбрали пенальтистом Дзюбу, но Мак взял на себя ответственность

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1). По словам тренера, пенальти должен был бить Артём Дзюба, но вместо него удар с «точки» выполнил Роберт Мак.



«В первом тайме „Фенербахче“ играл агрессивно, с прекрасной поддержкой болельщиков, и забил со стандартного положения. Обидно за нереализованный пенальти. До матча мы решили, что пенальти будет бить Дзюба, но Мак взял на себя ответственность и не смог забить. Ответный гол улучшил бы картину. Но ничего страшного не произошло, нужно готовиться к ответному поединку», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:55 мск.