Венгер: Сульшер прекрасно повлиял на «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» после того, как главным тренером команды был назначен Уле-Гуннар Сульшер.



«Он прекрасно повлиял на „Манчестер Юнайтед“, дал команде толчок, свободу и хорошую атмосферу. Когда Моуринью покинул клуб, то следующие пять матчей были достаточно простыми, но каждая победа добавляет уверенности.



Для меня „Манчестер Юнайтед“ сейчас — это команда, играющая на контратаках с мобильными игроками и Погба в середине поля. Именно Погба делает разницу. Моуринью непременно строг в отношении дисциплины, а Погба хоть и классный футболист, но иногда недостаточно дисциплинирован. Теперь на него работают Матич и Эррера, а Поль может проявить свой талант», — цитирует Венгера beIN Sports.

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