Защитник «Рубина» Калинин может перейти в «Динамо»

В московское «Динамо» может перейти фланговый защитник «Рубина» Игорь Калинин, который перешёл в казанский клуб прошлым летом, сообщает «Бизнес online». Футболист дебютировал за «Рубин» только осенью – в трёх матчах РПЛ он организовал четыре гола «Рубина».



В то же время защитник «Рубина» Владимир Гранат, который этой зимой пошёл на почти тройное понижение зарплаты, чтобы остаться в команде Курбана Бердыева, всё равно может покинуть казанский клуб, который готов отпускать игроков и разгружать зарплатную ведомость. Отмечается, что даже после понижения зарплата того же Граната – одна из самых больших в «Рубине».

«Рубин» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования является «Зенит», набравший 34 очка в 17 матчах.