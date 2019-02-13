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Азар назвал лучший матч в своей карьере

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Азар назвал лучший матч в своей карьере
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, какой матч считает лучшим на данный момент в своей карьере.

«Думаю, моим лучшим матчем в карьере был четвертьфинал со сборной Бразилии на чемпионате мира—2018, когда мы одержали победу. Стоит отметить, что в этой игре я не забил и не сделал голевой передачи, хотя люди всегда ждут от меня результативной игры, но мы играли как единая команда, и победить Бразилию всегда сложно. Это огромная страна, которая пять раз выигрывала чемпионат мира, но мы провели фантастический матч как единая команда, и эти воспоминания останутся со мной навсегда.

Я отыграл за Бельгию на трёх крупных турнирах, но ЧМ-2018 был невероятным опытом. Для меня лично, для игроков и для болельщиков – мы достигли особенного результата, дойдя до полуфинала турнира. В 1986 году Бельгия заняла четвёртое место на мундиале, о чём говорила вся страна, но мы финишировали третьими. Празднование успеха в Брюсселе по возвращении из России – причина того, почему мы играем в футбол. Между игроками и болельщиками была очень сильная связь, и они были счастливы, что мы добились чего-то значимого», — цитирует форварда официальный сайт «Челси».

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