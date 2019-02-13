УЕФА может отстранить Ди Марию от участия в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

УЕФА может отстранить аргентинского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марию на неопределённое количество матчей за провокацию в адрес болельщиков «Манчестер Юнайтед» (2:0) во время первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC.



Напомним, во втором тайме встречи фанаты английского клуба бросили в сторону Ди Марии бутылку пива. 30-летний аргентинский полузащитник поднял ёмкость с газона и сделал вид, что выпил напиток, после чего откинул бутылку в сторону.



По информации источника, Ди Мария может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча команд состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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