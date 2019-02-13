Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Бартомеу: Ла Лига должна проводить три матча в сезоне в других странах

Бартомеу: Ла Лига должна проводить три матча в сезоне в других странах
Футбол / Испания

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поддержал идею проведения матчей Ла Лиги за границей.

«Если мы хотим по-настоящему укрепить Ла Лигу, необходимо проводить такие матчи. Мы в „Барселоне“ периодически общаемся с руководством Ла Лиги и делимся мыслями о продвижении турнира. Думаю, если они хотят сделать турнир более популярным во всём мире, им нужно проводить три матча за пределами страны — по одному в Америке, Ближнем Востоке и Азии. Необходимо выезжать и быть ближе к болельщикам по всему миру. Летом мы проводим своеобразные турне с этими же целями. Этим мы демонстрируем своё уважение к ним. Поездка в Майами стала настоящей данью уважения нашим фанатам в США», — приводит слова Бартомеу BBC.

Бартомеу: нужно подготовить «Барселону» к уходу Месси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент