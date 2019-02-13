Бартомеу: Ла Лига должна проводить три матча в сезоне в других странах

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поддержал идею проведения матчей Ла Лиги за границей.



«Если мы хотим по-настоящему укрепить Ла Лигу, необходимо проводить такие матчи. Мы в „Барселоне“ периодически общаемся с руководством Ла Лиги и делимся мыслями о продвижении турнира. Думаю, если они хотят сделать турнир более популярным во всём мире, им нужно проводить три матча за пределами страны — по одному в Америке, Ближнем Востоке и Азии. Необходимо выезжать и быть ближе к болельщикам по всему миру. Летом мы проводим своеобразные турне с этими же целями. Этим мы демонстрируем своё уважение к ним. Поездка в Майами стала настоящей данью уважения нашим фанатам в США», — приводит слова Бартомеу BBC.

Бартомеу: нужно подготовить «Барселону» к уходу Месси