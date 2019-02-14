Форвард ЦСКА Н’Диайе помог сборной Мали выйти в финал Кубка Африки U20

Сборная Мали стала финалистом молодёжного Кубка Африки (игроки не старше 20 лет). В полуфинале сборная Мали в серии послематчевых пенальти победила сборную Нигерии. Основное время закончилось со счётом 1:1, а серия пенальти – 4:3.

В составе победителей один из 11-метровых ударов реализовал форвард московского ЦСКА Лассана Н’Диайе. Он наносил удар вторым, первая попытка сборной Мали оказалась неудачной.

В финале команда малийцы сыграют со сверстниками из Сенегала, которые во втором полуфинале нанесли поражение сборной ЮАР (1:0).

ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года. В нынешнем сезоне Н’Диайе ещё на поле в составе москвичей не выходил, так как ЦСКА не мог заявить его до зимнего трансферного окна. Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс».