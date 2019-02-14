«Наполи» подтвердил переход Гамшика в «Далянь Ифань»

Юрист «Наполи» Маттиа Грассани заявил, что трансфер полузащитника неаполитанцев Марека Гамшика в «Далянь Ифань» завершён.



«Гамшик стал игроком «Далянь Ифань» 13 февраля в 20:30 по центральноевропейскому времени (22:30 мск)», — приводит слова Грассани Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.



Ранее сообщалось, что «Наполи» получит за переход Гамшика € 20 млн. В новой команде футболист будет зарабатывать по € 9 млн за сезон в течение трёх лет. 15 февраля словацкий футболист вылетит в Китай для прохождения медицинского осмотра в новом клубе.



Марек выступает за «Наполи» с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 13 матчах (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

Гамшик на этой неделе завершит переход в «Далянь Ифань»