Сон Хын Мин: с точки зрения техники Вертонген просто невероятен

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал игру защитника Яна Вертонгена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:0). В этой встрече 31-летний бельгиец отметился голом и результативной передачей.

«С точки зрения техники он просто невероятен. Он может играть на любой позиции. Он заслужил этот гол и этот ассист. Мы забили первый мяч в очень важный момент — его подача была просто невероятной, нереальной. Мне жаль, что я побежал радоваться в другую сторону, а не к нему», — приводит слова Сон Хын Мина пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Боруссия» — «Тоттенхэм» состоится 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.