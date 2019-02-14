Фавр: бывают периоды в сезоне, когда дела идут не лучшим образом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (0:3).

«Мы хорошо сыграли в первом тайме, соперники почти не создавали моментов. Мы умело оборонялись и хорошо атаковали. Но затем мы допустили одну потерю, чего соперники и хотели. Они сразу перешли в атаку и забили гол. К сожалению, мы сделали им этот подарок.

Бывают периоды в сезоне, когда дела идут не лучшим образом. Что есть, то есть. Мы должны всё проанализировать и усердно работать, чтобы исправить эти ошибки», — приводит слова Фавра пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Боруссия» — «Тоттенхэм» состоится 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.