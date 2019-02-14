«Олимпиакос» — «Динамо» К: онлайн-трансляция матча начнётся 14 февраля в 20:55

Сегодня, 14 февраля, в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» – «Динамо» (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Иан Хассин. Резервный рефери – Эдвард Смарт.



На групповом этапе «Олимпиакосу» противостояли «Бетис», «Милан» и «Дюделанж». Греческой команде удалось занять второе место. «Динамо» в свою очередь финишировало первым в квартете с «Ренном», «Астаной» и «Яблонцем».



Ответный матч «Динамо» – «Олимпиакос» состоится в Греции 21 февраля. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».