«Арсенал» определился с соперниками на третьем сборе

Тульский «Арсенал» определился с соперниками на третьем зимнем сборе, который станет последним перед возобновлением сезона в Премьер-Лиге. Вчера, 13 февраля, «канониры» прибыли в Белек, где будут проводить сборы до 22 февраля.



За время сбора подопечные Игоря Черевченко сыграют с белорусским «Торпедо-БелАЗ» (игра пройдёт 15 февраля), 18 февраля встретятся с казахстанским «Кайратом», а 21 февраля — с «Актобе».

«Арсенал» до этого уже провёл два сбора в Турции — с 12 по 23 января и с 27 января по 9 февраля. После 17 туров «Арсенал», набрав 20 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ «канониры» проведут на своём поле с московским ЦСКА. Встреча состоится 2 марта.