Педро: все игроки «Челси» разделяют взгляды Сарри

Нападающий «Челси» Педро Родригес в преддверии выездного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мальмё», который состоится сегодня, 14 февраля, рассказал о разгромном поражении от «Манчестер Сити» (0:6) в АПЛ.

«Это не проблема настроя, образа мышления или мотивации. Но это действительно так: если в матче с таким сильным противником ты не концентрируешься на игре с первых секунд, то сложности неизбежны. Они много забивают, и, если они записывают на свой счёт быстрый гол, отыграться уже сложно. Однако нам очень важно вернуть себе позитивный настрой, реабилитироваться, снова пережить положительные эмоции, и завтрашний матч – это совсем другой турнир, так что мы можем победить и вернуть себе уверенность.

Вся команда разделяет взгляды Маурицио. Всё просто: необходимо прессинговать близко к воротам противника, играть плотно и создавать моменты. Необходимо много владеть мячом и стараться забить. Вся команда готова, мы можем делать это, но иногда становится сложно так действовать, и всё зависит от команды. Когда «Ман Сити» играет хорошо, это затрудняет возможность прессинга, потому что у них отличные игроки, они цепляются за мяч и создают моменты, располагаясь между линиями. Обороняться очень сложно. Но это идея Маурицио, и хорошая идея.

Есть ещё вариант попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, и мы это отлично знаем. Предстоящий матч – возможность пройти в этом турнире как можно дальше, а если получится дойти до финала и победить, это будет вообще отлично», — цитирует форварда пресс-служба «Челси».