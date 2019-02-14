ВТБ купит московское «Динамо» за 1 рубль

Сделка по покупке контрольного пакета акций «Динамо» обойдётся банку ВТБ в один рубль. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Ранее Костин заявил, что ВТБ может получить полный контроль над московским клубом.



«Мы и сейчас „Динамо“ полностью финансируем. Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно. Думаю, сделка состоится в ближайшее время», — цитирует Костина ТАСС.

ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, в том числе и футбольной. По контракту, рассчитанному до 31 декабря 2019 года, ВТБ в год выделяет «Динамо» около 1,8 млрд рублей.